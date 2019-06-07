前總統馬英九受邀參加書展，到新加坡進行3天旋風式參訪，他辦簽書會受到熱烈歡迎，也去拜訪了解孫中山相關革命事蹟，他更利用空檔到知名景點魚尾獅前拍出萌照，大啖新加坡道地的肉骨茶，整個行程走庶民風，贏得不少新加坡民眾好感。
中央社報導，馬英九前天抵達新加坡，參加第34屆新加坡書展簽書會，他在臉書上曬照，新加坡粉絲大排長龍，只為拿到《八年執政回憶錄》新書簽名，大批書迷並他合影留念，場面壯觀，可見小馬哥在新加坡魅力不減。
他昨日先後拜訪與孫中山當年革命事蹟有關的「同德書報社」與「晚晴園」，還向國父銅像致敬。一般遊客來新加坡遊玩，少不了到知名景點魚尾獅前拍照，他張口佯裝接喝魚尾獅噴水的萌樣，上傳臉書網友紛紛按讚。
馬英九這次來新加坡行程匆忙，但臉書卻曝光他竟然吃了2次肉骨茶。昨日在隨行人員陪同下，他舊地重遊黃亞細，大啖南洋美食肉骨茶。該店牆上還掛著他當年與老闆的合影，讓人見識到小馬哥昔日英挺的模樣。
另一次則是他今天上午要搭機返台前，仍抽空與星國前外長楊榮文共進早餐，享用道地的「老字號中峇魯肉骨茶」，不少到店吃早餐的新加坡民眾看到馬英九造訪，也要求合影留念。馬英九和楊榮文是多年老朋友，楊榮文事後還在臉書分享早餐照片。
肉骨茶「Bak Kut Teh」是新加坡的庶民美食，新加坡前外長帶路品嚐的「老字號中峇魯肉骨茶」，地點位於中峇魯市場附近。它的肉骨茶蒜頭胡椒味重，碗內盛載的排骨不多，可是肉湯清澈，桌上也附贈免費取用的鐵觀音茶。它雖不如黃亞細聞名，但肉骨茶CP值高，懂吃的在地老饕都會找上這家。
(中時電子報)
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