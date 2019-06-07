台北市長柯文哲近期一再砲轟蔡英文總統的大陸與外交政策，認為不應該一面倒向美國且一味挑釁大陸。這些言論在當下顯然偏綠民眾不愛，但合偏藍民眾的味，也讓人好奇，如果柯文哲參選2020年總統，是否可能打破他過往拿到偏綠選票比較多的特性，搶到比較偏藍的選票呢？

昨天(6日)柯文哲受訪時指出，兩岸可以和平發展還是兩岸人民共同的願望，所以自己推動兩岸交流的目的，就是希望兩岸關係可以和緩點，大家可以和平相處，人民可以過好一點的生活。提「兩岸一家親」，就是要降低兩岸緊張氣氛，降低衝突的可能性。

柯文哲還說，台灣和大陸間同文同種，有很多共同的歷史記憶。此外他說，目前世界上沒有認為有兩個中國，所以一個中國不是問題，但一個中國的「內容」是什麼？一國兩制如果是「香港模式」，那保證在台灣沒有市場。

這些言論跟第 一次選上市長前，痛罵九二共識是下跪投降、參加獨派活動時撕毀道具版中華民國身分證的柯文哲，簡直判若兩人。那麼是否也將導致2020柯文哲參選總統時，瓜分到藍營的選票多於綠營的選票？

儘管國人有參加政黨者比率偏低，但許多民眾仍可分為政治光譜偏藍或偏綠者，偏綠者多半支持台獨，不喜歡台灣與大陸關係走太近；偏藍者多半比較認同中華民國的國號，不主張台獨，也比較願意接受兩岸間各種交流。

2014年柯文哲第一次選台北市長時獲得民進黨禮讓，最終他贏得85萬票，國民黨的連勝文才60萬票，對比2012年總統選舉，民進黨蔡英文在台北市有63萬票，國民黨馬英九92萬票，親民黨宋楚瑜4萬票，連勝文的票比馬英九少了32萬票，而柯文哲的票只比蔡英文加宋楚瑜多了18萬票，排除首投族和少數這兩年間往生的民眾不列入計算的話，可推估2012年投馬的民眾只有18萬人轉投柯文哲，14萬人不投票，剩下60萬投連，顯示那時柯文哲獲得的選票當中，泛綠選民比率明顯高於泛藍選民(63萬投蔡＋4萬投宋＋18萬投馬者)。

再對比2018年台北市長選舉和2016年總統選舉，2018年柯文哲58萬票，國民黨丁守中57萬票，民進黨姚文智24萬票，2016年大選國民黨朱立倫在台北市有54萬票，親民黨宋楚瑜15萬票，民進黨蔡英文75萬票。丁守中的票比朱立倫多3萬。蔡英文則比姚文智多51萬票，比較可能的情況是柯文哲吃下這51萬投蔡的民眾，再吃下7萬投宋的民眾，投宋民眾只有3萬投丁，那麼這次柯文哲獲得選票當中，泛綠選民比率還是明顯高於泛藍選民(51萬投蔡＋7萬投宋)

然而明年情況恐怕會不一樣，台北市綠營基本盤低於全國平均值，姚文智又比蔡英文或賴清德弱的多，如果藍綠白都參選總統，在全國得票率上，民進黨不太可能再像姚文智一樣被棄保。而藍營目前初選各方支持者殺得你死我活，倘若人選底定後，可能出現三種情況，第一種是輸掉初選一方的支持者願意投票支持贏得初選的國民黨人選，第二種是落敗方支持者一怒之下都不出來投票了，第三種是落敗方支持者本來保持觀望，但眼見民調順序為綠白藍，為了避免民進黨連任，於是轉而支持柯文哲。

或許柯文哲市長近期的種種言論，就是希望實現第三種情況，這並非易事，但政治上絕對不可能的事情，沒有大家想像得那麼多。在2014年台北市長選舉的一年前，有誰想過國民黨會在兩強對決下輸到得票率只剩4成？而當時曾有許多人認為，如果不是連勝文代表國民黨選，是丁守中的話，國民黨說不定就贏了，或者至少不會輸那麼慘。但當時有幾人料到，2018年丁守中參選居然在大環境對國民黨遠比2014年有利的情況下，得票率和得票率反而都略低於2014的連勝文？

所以國民黨必須當心，儘管很多民眾過去選舉時比較常投給國民黨候選人，政治立場也跟國民黨的主張比較相近，但這些人未必會在每次選舉時都投給國民黨，否則不會在總統大選時，一下子2012年國民黨的馬英九在全國可以有689萬票，一下子2016年國民黨的朱立倫只剩381萬票，中間落差的308萬票，107萬人不出來投票，80萬轉投蔡英文，還有約121萬人轉投宋楚瑜。如果這次國民黨初遠勝出者不能弭平初選時的傷痕，2016年的現象恐怕再度上演。尤其如今柯文哲的兩岸言論越來越向藍營靠攏，越來越有機像2016年的宋楚瑜一樣，吸引不爽國民黨人選的偏藍民眾轉投。

而如果，2020年柯文哲則能繼承2016年宋楚瑜的157萬票，且贏得2012年投馬但2016年沒投票的107萬人支持，再從2016年的蔡英文那吸走263萬票，加總柯文哲將有527萬票，把親民黨選票視為偏藍選票的話，將成為他參選公職以來，首次偏藍支持者多於偏綠支持者。此時民進黨只剩426萬票，國民黨更只剩2016年朱立倫的381萬票，淪為老三，柯文哲將贏得大選。

當然很多人會說，柯文哲缺乏組織，更無法在各選區提出有力的立委人選，但2018年市長選舉證明了，儘管很多民眾議員不投柯家軍，投藍或投綠，市長照樣選柯文哲。2012年和2016年總統大選，各地不也出現了總統立委分裂投票的現象？2012年國民黨的翁重鈞在深綠的嘉義縣以50.31％得票率當選立委，但馬英九在該區卻只有38.85％得票率。國民黨過去受惠於分裂投票，但如果因此低估了2020年自己反而可能成為分裂投票受害者的可能性，忽略了爭取初選落敗方支持者的重要性，結果恐讓柯文哲漁翁得利，不可不慎。

(中時 )