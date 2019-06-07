端午節連假哪裡玩？台南現在正是蓮花及阿勃勒花開季節，台南市觀旅局推薦遊客可到白河賞蓮，順遊兩側開滿阿勃勒花的蓮鄉自行車道，虎頭埤風景區、烏山頭水庫阿勃勒花開美景也享盛名，現還推出入園優惠，民眾千萬不要錯過限時美景。
白河區公所表示，目前正是阿勃勒盛開的季節，白河蓮潭南89線阿勃勒大道、蓮潭大山宮、玉豐自行車道、二號公園，都一起飄起了黃金雨。端午連假期間，8日至9日在蓮花公園上午10點及下午2點各有一場畫荷扇活動，歡迎民眾親子同遊賞花，攝影拍照留念之餘，別忘了還可參加白河蓮田攝影比賽。
每年新化區虎頭埤風景區的阿勃勒花季，總是吸引各地遊客前去賞景，園區早年從印度引進的原生種阿勃勒有400多株，目前花開約5成。配合阿勃勒花季，6月8日至9日、6月15至16日期間，台南市民憑身分證件入園，可享半票優惠。
烏山頭水庫風景區的阿勃勒也已全面盛開，枝頭上串串黃花隨風搖曳，黃金花瓣如雨飄落鋪滿行道。烏山頭水庫風景區管理處為吸引遊客來賞花，端午連假期間，凡購買門票滿250元，即贈送價值250元的觀光遊艇船票1張，500元贈送2張以此類推，每日限量50張，送完為止。
而位於新營網球場、家樂福旁的小公園，也是網路相傳的賞阿勃勒花祕境，一整排的阿勃勒樹開滿金黃色花朵，人行道上也鋪了一地黃色花毯，吸引不少民眾前往賞花，家住台北的莊姓民眾一家6口趁連假要到墾丁旅遊，還專程到新營來賞花。
(中時 )
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