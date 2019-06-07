2019南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動，7日在中市南屯里登場，台中市長盧秀燕（左4）帶領上千名民眾，穿著木屐，繞行南屯老街，象徵喚醒沈睡在地面下的穿山甲。（黃國峰攝）

2019南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動，7日在中市南屯里登場，文化創意精彩表演，讓台中市長盧秀燕（左一）也拿著木屐打拍子。（黃國峰攝）

2019南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動，7日在中市南屯里登場，趣味競賽，成人挑扁擔，體驗傳統文化。（黃國峰攝）

2019南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動，7日在中市南屯里登場，趣味競賽，小朋友跑跑跑，有參加有獎品。（黃國峰攝）

2019南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動，7日在中市南屯里登場，由於天氣炎熱，打水戰也是地方傳統。（黃國峰攝）

遊行隊伍各個爭奇鬥豔，圖為南屯里團隊。（黃國峰攝）

遊行隊伍各個爭奇鬥豔，圖為南屯國小表演團隊。（黃國峰攝）

遊行隊伍各個爭奇鬥豔，圖為鎮平國小表演團隊。（黃國峰攝）

遊行隊伍各個爭奇鬥豔，圖為三厝里表演團隊。（黃國峰攝）

穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛，一年一度的端午穿木屐躦鯪鯉活動7日在萬和宮廣場及南屯老街盛大登場，台中市長盧秀燕與民眾一起穿著木屐，用力踩踏地面，繞南屯老街一圈，象徵喚醒沈睡在地面下的穿山甲，為地方帶來吉祥，萬和宮廣場前也有文化創意表演，南屯老街也有趣味競賽，其中「陸上行舟」更是今年首創，熱熱鬧鬧的度過獨有的端午節。

台中市南屯老街的端午節活動，從來就不是划龍舟，而是「穿木屐躦鯪鯉」在台中市長盧秀燕的帶領下，上千民眾穿著木屐，由萬和宮出發繞南屯老街出發，隊伍中各校表演團隊爭奇鬥豔，街坊鄰居夾道歡迎好不熱鬧。

今年趣味競賽，首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，是將南屯傳統的四人長木屐與充氣龍舟結合，參賽者每隊 4人，需跨坐在充氣龍舟上，並拉起龍舟，不過困難的是需腳穿長條木屐，四人同心協力前進，非常費力，一趟下來各隊都氣喘吁吁。

另外萬和宮廣場，也有文化創意表演，各表演團體都使出渾身解數，表演各具特色的木屐舞，讓觀眾目不轉睛，掌聲連連。4點至5點的趣味競賽，則是由南屯里辦公處舉辦，有小朋友滾鐵圈、雙人夾球、小朋友跑跑跑、成人挑扁擔等，熱鬧無比。場邊也提供3000份麻芛湯、魚丸湯及肉粽，免費讓民眾品嘗在地特色餐食。

台中市長盧秀燕表示，「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午文化，是台中市地區特有的民俗活動，也已流傳百年之久，已發展成全台端午節最有特色的活動，吸引許多民眾參與，未來會每年持續舉辦，以發揚傳統文化。

(中時 )