金牌混雙組合林昀儒／鄭怡靜，今天在香港公開賽以3比2逆轉擊敗地主選手李皓晴／何鈞傑以及杜凱琹／黃鎮廷，繼大陸公開賽之後，連續兩周都闖進最後決賽，有機會奪得搭檔以來的第三座冠軍獎盃。

林昀儒與鄭怡靜在上午的8強戰以8比11、11比4、4比11、12比10、11比3，後來居上擊敗了地主選手。晚間面對上周大陸公開賽決賽對手杜凱琹／黃鎮廷，6比11、9比11連丟兩局，幸好兩人穩住陣腳，11比4、11比1、11比5後來居上強勢獲勝。

林昀儒接著與廖振珽搭檔男子雙打，8強賽以11比9、4、5，直落3局橫掃歐洲跨國組合比利時戴沃斯(Robin Devos)、芬蘭歐拉赫(Benedek Olah)，可惜晚間的4強賽1比3敗給了韓國組合，無緣搶下決賽門票。

鄭怡靜在女子單打次輪，以2比11、6比11、11比8、9比11、11比9、11比4、11比8，1比3絕對劣勢下最終4比3逆轉險勝世界第21中國20歲新星、去年ITTF年終總決賽單打亞軍何卓佳，順利晉級8強，也報去年奧地利公開賽初次交手落敗之仇。

(中時電子報)