中興大學昆蟲系推出昆蟲展，展出數千件昆蟲標本、模型及活體。（陳淑芬攝）

昆蟲展的主題是社會性昆蟲，包括蜜蜂、螞蟻等，都深受小朋友喜愛。（陳淑芬攝）

「上養蜂課，曾被蜜蜂叮得像豬頭」中興大學昆蟲學系學生林昕佑分享昆蟲學系酸甜苦辣，他說，雖已做防護，仍難免被蜜蜂螫，他曾被叮到左臉頰，肥腫到無法見人、有人手腫到無法寫字考試，有人體質敏感須送醫；邱奕寧就曾在南部海岸發現一片佈滿20、30個大小蟻巢景觀，採集之旅驚喜不已。

中興大學昆蟲系系學會每2年會策劃推出昆蟲展，6月7日在惠蓀堂開展，將展至6月15日，主題為「你今天 social 了嗎？」，以「社會性昆蟲」為主軸，包括大小朋友喜愛的白蟻、蜜蜂和螞蟻等，還推出數千件昆蟲標本、模型及活體，搭配展板解說、DIY及大型互動區，並展示分享學習成果心得。

活動總召興大昆蟲系大三生邱奕寧表示，「社會性昆蟲」指的是有聚集、如家庭共居等習性的昆蟲，她在都市昆蟲實驗室研究居家害蟲及白蟻等重，她分享去年暑假在墾丁沿海，驚喜發現1處佈滿約有20、30個大小不一的高砂象白蟻巢，她採集1個直徑約30公分橄欖球形狀的大蟻巢回校研究。她說，可見棲地環境適合生長，採集時很興奮，並不會怕巢裡大量白蟻爬上身。

林昕佑則在蜜蜂生理實驗室收穫良多，他說，校園有2處養蜂場，養殖約40多個蜂箱，蜜蜂在有機的校園自然採蜜，除研究外，所生產的蜂蜜也在實習商店銷售，去年約銷售40公升，以純度高、有機且通過無毒檢測，大受歡迎銷售一空。

「被蜜蜂螫到身經百戰了」林昕佑談起最難忘的經驗竟是被蜜蜂叮，他說，雖然已做好萬全準備，但仍難免遭蜂偷襲，他苦笑著說，曾被蜜蜂咬到左臉頰，腫得像豬頭，他都不敢出門見人；還有同學被螫到手，腫到不能寫字考試。他強調，被蜜蜂螫不能掉以輕心，有人因為體質敏感問題，被蜜蜂螫，須緊急送醫。

(中時 )