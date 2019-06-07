「水岸台北2019端午嘉年華」7日起在基隆河大佳河濱公園開跑，活動將為期3天，轄區中山警分局為了能讓活動及龍舟賽事順利進行，特別搭配新北市警犬隊的偵爆犬進行場檢，並規劃維安警力執行反恐任務。

警方表示，為了給來自世界各地的國際好手及民眾最好的活動環境，警方加強現場的交通秩序與治安維護，並在開、閉幕式活動期間，搭配新北市警犬隊的偵爆犬，針對活動現場進行仔細的場檢，力求維安工作滴水不漏，以確保活動能在最綿密的守護下，順利圓滿，安全無虞。

此外，中山分局亦特別規劃反毒及反詐騙的犯罪預防宣導活動，以互動式遊戲方式，考驗民眾「冷靜」思考的反應，活動中也特別贈送民眾鑰匙圈、仿封鎖線之皮尺、自拍棒等宣導品，以加深民眾對宣導資訊的印象，希望透過宣導活動傳達犯罪預防相關知能，以維護民眾財產安全，一起度過平安又快樂的端午節。

警方並呼籲民眾，在活動期間，現場有交通管制措施，於活動期間的每日7時至18時，進行大直橋以西至9號水門間之管制，民眾可多利用大眾交通工具前往，遵守員警指揮疏導，以維行車安全與順暢。

(中時 )