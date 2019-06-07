國民黨總統初選多方角逐，黨中央提名協調小組日前也已完成徵詢作業，將在10日上午正式對外公布參選者名單，並於11日舉辦「參選同志座談會」。據了解，除了已宣布不參與初選的前立法院長王金平，目前包含前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等5人，都已完成500萬選務作業費繳費作業。

國民黨中央提名五人小組近日陸續完成拜會各有意參選人，而周錫瑋在5日「搶頭香」繳納選務作業費500萬後，張亞中也在6日完成繳費作業。黨務人士今則證實，其餘參選人包含朱立倫、韓國瑜、郭台銘，也都已完成選務作業費繳納作業。

根據提名作業要點規定，選務作業費款項用於辦理國政願景電視發表會、民意調查等相關作業經費運用，多退少補；但於國政願景電視發表會和民調尚未執行前，以書面表達退出初選者，退還選務作業費二分之一。

緊接著，國民黨也將在10日正式公布總統黨內初選參選名單，並規劃11日舉辦「參選同志座談會」，由五人小組召集人、副主席兼秘書長曾永權主持，會中將由智庫向參選人說明國政願景發表會形式、要如何進行，像是每人發言時間、提問方式等，並由民調執行小組說明民調執行方式。

其中，國政願景電視發表會共三場，已訂於25日、29日、7月3日分別在南、中、北舉行。

(中時 )