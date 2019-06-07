花蓮連兩天最高溫突破32度，高雄市長韓國瑜花蓮造勢活動明天下午登場，中央氣象局預估明天氣溫上看31度，醫師藍慶中呼籲，參加的民眾務必準備好足夠的水分、防曬物品與透氣衣物。

藍慶中指出，熱衰竭、中暑原因主要來自體溫調節失衡，體內溫度不斷升高，將危及器官運作功能，嚴重程度足以致命，民眾千萬不能輕忽，他呼籲韓粉，一定要適時補充水分、電解質、穿著透氣衣物及避免直曬太陽，最重要的是保持緊覺，注意身體狀況，稍有不適就要趕緊到陰涼處或醫護站尋求協助。

他提醒，大量流汗體內鹽分流失快，只補充水分還不夠，建議韓粉準備白開水、運動飲料以1比1或1比2搭配飲用，適時補充身體所需水分及電解質，酌量飲用；民眾也應穿著透氣、排汗衣物，讓身體保持涼爽。

最後一點，避免直射太陽，防曬衣物、帽子都不能少，有慢性病、感冒的民眾尤其要注意身體狀況。除了日曬高溫難耐，紫外線也是隱藏殺手，藍慶中指出，正中午高溫曝曬，站在太陽下20分鐘就足以造成皮膚曬傷，間接影響汗腺功能，

他提醒民眾，若出現流汗，噁心想吐、肚子痛、頭暈、頭痛或輕微的發燒等，都可能是熱衰竭狀況，若不及時處置、散熱，體內溫度持續上升，就可能嚴重多意識不清、熱經孿等現象，若在會場中感到不適，切記一定要儘速到陰涼處散熱，絕對不能硬撐。

(中時 )