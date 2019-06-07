台灣女將詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig），今在法網混雙決賽對決克羅埃西亞的帕維奇（MATE PAVIC）與加拿大的達布蘿絲姬（GABRIELA DABROWSKI），首盤勢如破竹在1平後連拿5局，次盤則從1比4落後展開反撲，最終以6比1、7比6（5）勝出，完成法網混雙2連霸。

詹詠然前年與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）攜手贏得美網女雙冠軍，去年法網則與多迪格搭檔，5戰全勝添得混雙金盃。這次兩人完成在巴黎羅蘭蓋洛的跨季10連勝，成為網球公開賽年代以來，第1組成功連霸的法網混雙組合，兩人將可平分12萬歐元的冠軍獎金，約新台幣429萬。

相較於首盤的勢如破竹，次盤詹詠然與多迪格在第4局先遭破發，一度以1比4落後，所幸兩人穩住陣腳，在第7局成功回破，下局又守住1個破發點，連下3城追成4平。

雙方一路纏鬥到搶7局，詹、多先拿兩分，雖然也被追成2平，但兩人又連拿3分拉開領先，最後雖然錯過1個賽末點，仍以7比5拿下搶7局，連兩年擊敗同一組對手奪冠。

(中時電子報)