台中「米可吉他」遠赴歐洲要到波蘭參加國際吉他音樂賽。飛機抵達德國柏林機場後，團員們卻領不到他們託運的5大箱共17把吉他！這些樂器總價大約500萬元，跨海請立委江啟臣幫忙，歷經10個小時的驚魂，終於在機場辦公室找到吉他，團員們如願可參加比賽。

台中市的米可吉他室內樂團，這幾天遠赴波蘭要參加國際吉他音樂比賽，但抵達機場卻找不到託運的17把吉他。副團長趙柏豪說，「我們之前去大陸就有樂器是被運輸人員用摔的，所以我們就想說特別去看，然後也看到它有確確實實的在運輸的車子上面，結果櫃台說沒有這5箱樂器的資料」。

趙柏豪指出，出發前團員們還開心的跟這5大箱樂器合照，總價大約500萬的17把吉他不見了，團員們心情大受影響。米可吉他團員說，「背譜那麼努力，然後每天都去教室練琴就覺得都白費；沒有樂器也不能比賽，也不能跟國外有所交流。」

團員表示，經跨海向台中立委江啟臣求助，請外交部幫忙，透過德國代表處找了3、4個小時才找到樂器，吉他被放在機場辦公室內，歷經10個小時驚魂這17把吉他，機場迷航總算回到主人手上。米可吉他這次隨團一共有27人飛往波蘭，17人要參加比賽主要以國中生為主，另外還有兩位小學生。

(中時 )