現年24歲的日本奧運金牌泳將荻野公介，今年3月以找不到動力為由宣布無限期休息，昨日在個人網站中宣布復出了，雖然胖了5公斤，但仍對於2020年東京奧運充滿信心。

荻野公介在2016年里約奧運勇奪400公尺混合式金牌，今年2月由於在Konami公開賽表現不佳，因此在3月16日決定無限期休養，荻野公介的這個決定讓日本泳壇大吃一驚，畢竟先前已出現池江璃花子先前已出現罹患血癌的消息，加上荻野公介的暫時引退，東奧主辦國蒙上一層陰影。

所幸，荻野公介在這段將近3個月的休養時間逐漸找回了對於游泳的熱情，他表示，日前已經開始恢復訓練，相較於昔日72公斤的最佳狀態，目前體重增加了5公斤，但他想要在東京奧運勇奪多面金牌的目標沒變，而且還更加堅定。

荻野公介說，「我特別喜歡游泳，但也一度討厭游泳，最主要的原因在於把自己逼得太緊了，導致心態上出現了嚴重問題，在休息的這段期間前往德國、希臘等許多國家遊玩，看了形形色色的陌生人，也得到了不少友誼，回到國內後看到隊友們努力訓練，突然感覺此時並不是我應該退役的時候，我還是渴望回到奧運殿堂，為了國家、為了自己更為了家人必須再次站起來。」

荻野公介表示，「我是一位個性很將的人，以往所有問題都往肚子裡吞，如今決定打開心扉，碰到壓力或是痛苦就要勇敢說出來，總比一個人亂闖亂撞來得有效。」

荻野公介確定無法參加今年在韓國光州舉辦的世界錦標賽，復出後的第一場比賽可能是8月的世界盃東京站或是9月的全國錦標賽。

(中時電子報)