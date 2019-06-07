新北市石碇區於6月8日6月22日一連15天由10個里順次迎媽祖，以「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」精神敬拜媽祖。（石碇區公所提供）

新北市石碇區於6月8日6月22日一連15天由10個里順次迎媽祖，以「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」精神敬拜媽祖。（石碇區公所提供）

新北市石碇區於6月8日6月22日一連15天由10個里順次迎媽祖，以「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」精神敬拜媽祖。（石碇區公所提供）

新北市石碇區於6月8日6月22日一連15天由10個里順次迎媽祖，以「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」精神敬拜媽祖。（石碇區公所提供）

新北市石碇區於6月8日6月22日一連15天由10個里順次迎媽祖，以「一句好話敬媽祖，一片誠心學媽祖」精神敬拜媽祖。恭迎媽祖祈安繞境的宗教活動不僅是心靈昇華的洗禮，更是揭開先民篳路藍縷，以啟山林的封印，石碇區五年一次迎媽祖是為結合歷史、宗教、民俗、社會情感的儀式展現。

民國36年台灣光復後，恭迎媽祖繖境鎮煞祈福慶典活動始恢復舉行，於是石碇、深坑、坪林等鄉恭迎媽祖遶境鎮煞神福慶典，亦陸續擴及各鄉村里，卻時更為每隔5年舉行一次，邇來已戎常態性，延續至今。

迎請二媽繞境活動此後成為石碇、坪林及深坑之固定慶典，並每五年舉辦一次。

每次迎媽祖的活動均十分盛大，區民有感媽祖神蹟庇佑，遶境當日各地宮廟、陣頭虔誠參與，沿途信眾設香案，向媽祖祈願，共沐神恩，堪稱地方盛事。本項活動是由區民自發性參與迎神的活動，也是深坑、石碇、坪林聯區性的重要宗教活動，歡迎大家共襄盛舉，活動內容請至新北市石碇區公所網頁查詢。

(中時 )