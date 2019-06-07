林志玲閃婚AKIRA 獨家專訪解密第一名模老公

44歲台灣第一名模林志玲閃嫁小7歲日本男星Akira（黒澤良平），正式終結黃金剩女生涯，令兩岸粉絲們也為她開心不已。而有著「神明代言人」之稱的命理師沈嶸，也特地通靈看了這段郎才女貌的結合，大讚Akira對林志玲確實是真愛，但兩人相識時只有到「善緣」而已。

沈嶸表示2011年林志玲與黒澤良平因舞台劇《赤壁～愛～》而相識，當時的緣分只有到「善緣」，「善緣」是可以做好朋友，彼此可以輕鬆愉快交談，但兩人在基礎的頻率上沒，那麼相合，因為不是標準「正緣」，需要更多的時間去溝通及磨合，直到2019年兩人才勉強修成「後天正緣」。

沈嶸通靈發現，小倆口會修成「後天正緣」原因是Akira覺得林志玲又美又善良，做事也非常認真，對林志玲非常積極追求，覺得可以娶林志玲回家真是天大的福氣，願意付出真心給予林志玲愛與幸福，下定決心做好丈夫的角色。

但沈嶸也以一句話點出林志玲會嫁Akira的關鍵原因，只是因為結婚生子的時間點不能再拖了，才勉強接受對方。她說：「Akira一直都不是林志玲心目中的最佳首選，雖然覺得男方好相處，成熟穩重讓人放心，但是如果可以嫁給台灣人會更好，可是自己已到了45歲，身邊沒有更好的人選出現，為了結婚生小孩，就選了眼前這位積極想要為她付出的追求者Akira。」

另外，沈嶸也直言林志玲心中最放不下的依舊是言承旭，但也覺得Akira是做先生的好人選。林志玲與Akira沒有前世關係，此生是第一世認識，緣分短淺，日後婚姻的維繫會較真正的「正緣」來得不易。沈嶸認為頻率不穩的「後天正緣」容易變化，要多花時間相處相聚，若是聚少離多的話，容易感情轉淡。

(中時電子報)