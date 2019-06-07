「台灣第一名模」林志玲昨(6日)閃婚嫁作人妻，回憶她剛出道時便常被外界跟大她6歲的「台灣第一美女」蕭薔相比，如今林志玲趕進度走下神壇、步入婚姻，今有媒體問到蕭薔反應，她展現前輩風範回了7字：「祝福所有有情人」。

林志玲起初走紅時常被跟蕭薔相比，兩人除了臉蛋漂亮，更有個子高、34C火辣身材等外貌共通點，回答爭議問題也都常展現過人的高EQ，2004年有人問蕭薔是否介意被林志玲相提並論，她表示兩人際遇不同，林志玲突然竄紅，表現十分驚艷，自己則是出道多年平穩成長，很難做比較，更表示：「如果林志玲能持續10年的努力，兩人再來比較吧！」

當時蕭薔這番言論被解讀為在嗆聲，志玲姊姊則自嘲應該無法撐到10年，「而且你們看我那麼久不嫌悶嗎！」也透露10年之後想要成家，如今林志玲真的結婚嫁給小7歲男星Akira，據《聯合新聞網》報導，對此蕭薔獻上祝福，大方恭喜有情人終成眷屬，至於自己的姻緣，蕭薔仍以15年前的態度強調每人際遇不同，上天會給最好的安排。

林志玲昨宣布結婚，她和放浪兄弟成員Akira八年前合作舞台劇相識，半年前開始交往，林志玲用手寫信寫下：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧于我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣」，Akira也甜蜜回應：「我會讓妳幸福一輩子」，引來大批粉絲湧入恭喜。

(中時電子報)