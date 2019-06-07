愛鳥人士來著！珠海有名男子抓了一隻小鳥想帶回家當寵物，他將鳥兒綁在自己的大腿上，然後開車回家，經過一個彎道時，駕駛不慎失控，連人帶車的就這樣飛上別人家的屋頂。

翻攝自看看新聞

6月5日中午12點20分，警方接到一名男子的求助電話，說自己駕駛汽車在轉彎時，飛上了人家的屋頂，車子就這樣懸在半空，急需協助救援。

原來，肇事駕駛當天在工地工作時，突然一隻小鳥飛了進來，本就喜歡小動物的他滿心歡喜，放下手頭的事，費了不少勁將小鳥給抓住了。

他看著手中的小鳥，越來越喜歡，決定將牠帶回家養。眼看著中午要吃飯了，於是就收拾好東西準備回家。他找了一條繩子將小鳥的腳綁了起來，另一端綁在自己大腿上，這樣小鳥就不會亂飛了。

肇事駕駛當天開的是哥哥的新車，他大腿綁著小鳥坐上了駕駛位，開車往家裡趕去。或許是因為觀察小鳥分神，沒注意到彎道，等他發現時，踩刹車已經來不及了。

當時，車輛快速沖出斜坡，卡在鐵皮車棚上才停了下來，駕駛手忙腳亂，還開了雨刮，往前一看才發現，前方2公尺就是大樓，整個車輛被懸掛在半空中。他小小翼翼地從車上下來，趕緊報警求助。

警方認定，由於肇事駕駛未確保駕駛安全導致車輛失控撞上車棚頂，負事故的全部責任，要承擔車輛和屋主車棚的維修費用，幸好沒有釀成大禍！

(中時電子報)