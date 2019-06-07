金寧鄉慈湖三角堡灘岸也在4、日發現海漂死豬殘骸。（縣府提供）

漂流死豬在執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋。（縣府提供）

漂流死豬在執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋之一。（縣府提供）

金門縣防疫所對3公里內4家養豬場採取豬隻血樣送檢監測。（縣府提供）

金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒作業。（縣府提供）

金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒作業之一。（縣府提供）

縣府建設處副處長文水成說明，除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金寧鄉及金湖鎮4家養豬場，並未發現異常現象。（李金生攝）

金門金寧鄉慈湖三角堡及金湖鎮尚義灘岸在4、5日連續發現2隻海漂死豬，農委會家畜衛生試驗所今（7）日證實檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％，研判都是從對岸漂過來。縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金寧鄉及金湖鎮4家養豬場，並未發現異常現象。

這是與大陸僅一水之隔的金門，繼田埔、沙溪堡、南石滬和銅牆堡、大膽島海岸和獅山海灘發現海漂死豬和內臟，證實檢出非洲豬瘟病毒之後，再次發現的第7、8例個案，引起中央應變中心的關切。

縣防疫所指出，2處海漂豬屍發現地點已由防疫所徹底消毒，半徑3公里範圍共有4場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，除執行移動管制外，也各採取豬隻血樣26頭、40頭監測，並持續由各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區豬場動態。

縣府建設處表示，農委會為確保產業安全，依〈動物傳染病防治條例〉規定，即日起金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣本島及其他離島，管制期至少1周。但2015年查核通過的金門地區良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖與金佳旺食品有限公司7家業者生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往臺灣本島及其他離島。

(中時 )