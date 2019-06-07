非洲豬瘟中央災害應變中心今（7）日表示，本月4日、5日金門海灘各發現1頭漂流上岸死豬，經採樣送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，於今日檢出大陸非洲豬瘟病毒基因。將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣與其他離島至少1周；但有7家公司生產的豬肉乾及豬肉鬆已通過查核，仍可輸出。

應變中心說，金門防疫所日前在金寧鄉慈湖三角堡、金湖鎮尚義海灘各發現1頭死豬，採集相關檢體後，豬隻就地焚燒掩埋。死豬發現地點已由防疫所完成消毒，兩處發現地半徑3公里範圍共有4座養豬場，經獸醫師執行臨床檢查，豬隻健康情形良好，無異常情形，已執行移動管制及採樣監測。

應變中心指出，金門鄰近大陸福建省九龍江出海口，綜合推判，死豬應由大陸漂流過來。已針對與豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒案例共10例，含金門縣8例、連江縣2例。

農委會防檢局說，在國際及亞洲疫情部分，已有非洲32國、歐洲17國有向「世界動物衛生組織」（OIE）通報非洲豬瘟疫情。亞洲有大陸、蒙古、越南、柬埔寨及北韓等5國發生疫情。大陸全國32個省市區皆已淪為疫區、有142案例，蒙古有7省11案例，越南54省2802案例，柬埔寨1省7案例，北韓則有1省1案例，防檢局將持續加強邊境把關工作。

應變中心並呼籲民眾，適逢端午節假期，請民眾不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄回，違者將遭受重罰。國內相關業者也應做好防疫，提高生物安全措施，才能防堵疫情發生。

(中時 )