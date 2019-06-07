法網》費、納史詩對決 納達爾先拿兩盤 21:102019/06/07 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 納達爾尋求生涯第12座法網男單冠軍。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 The calibre of tennis is just 👌🎾 https://t.co/nKZ3xJ2F6o @rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/JBpJuhDBoh— Roland-Garros (@rolandgarros) 2019年6月7日 「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天在法網4強上演生涯第39次史詩對決，儘管兩人發球都受現場強風影響，納達爾在紅土仍技高一籌，以6比3、6比4先拿兩盤，距離生涯第12個法網男單決賽只剩一步之遙。 公開賽年代第一遭 詹詠然連霸法網混雙 納、費過去38次對決，納達爾以23勝15敗領先，包括四大賽9勝3敗的絕對優勢，但兩人最近5次交手都在硬地，老當益壯的費爸拿下5連勝。而羅蘭蓋洛絕對是納達爾的主場，賽前保有法網生涯91勝2敗的傲人成績。 費德勒相隔3年重返法網。（美聯社） (中時電子報) #法網 #納達爾 #費德勒 #紅土之王 #瑞士特快車 也許您會感興趣 推薦閱讀 法網》兩大天王屹立不搖 讓阿根廷哭泣 02:112019/06/03 體育 法網》小威廉絲霸凌男選手 提姆憤怒! 08:112019/06/03 體育 法網》男將第一人！ 喬柯維奇連10年晉八強 22:322019/06/03 體育 法網》詹皓晴混雙無緣四強 青女小將逆轉勝 06:302019/06/04 體育 《時來運轉》單場暨場中投注 美國職籃總冠軍賽 11:072019/06/04 體育 法網》下大雨換場地 詹詠然混雙晉四 02:182019/06/05 體育 法網》納達爾延續紀錄 四強再碰費德勒 11:542019/06/05 體育 法網》被17歲美國萌妹打趴 去年球后尷尬出局 19:292019/06/06 體育 法網》拔掉頭號種子 詹詠然衛冕混雙差一勝 19:372019/06/06 體育 法網10連勝 詹詠然與克國好手衛冕混雙冠軍 19:512019/06/07 體育 體育熱門新聞 法網10連勝 詹詠然與克國好手衛冕混雙冠軍 - 網球 NBA》推擠暴龍球員 勇士股東挨重罰 - 體育 NBA》湖人新三巨頭成形 全力搶一眉哥 - 體育 MLB》攔截洋基！勇士簽走大鬍子 - 體育 MLB》除了免刮鬍 凱寇為何捨洋基就勇士？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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