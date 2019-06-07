The calibre of tennis is just 👌



🎾 https://t.co/nKZ3xJ2F6o @rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/JBpJuhDBoh — Roland-Garros (@rolandgarros) 2019年6月7日

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天在法網4強上演生涯第39次史詩對決，儘管兩人發球都受現場強風影響，納達爾在紅土仍技高一籌，以6比3、6比4先拿兩盤，距離生涯第12個法網男單決賽只剩一步之遙。

納、費過去38次對決，納達爾以23勝15敗領先，包括四大賽9勝3敗的絕對優勢，但兩人最近5次交手都在硬地，老當益壯的費爸拿下5連勝。而羅蘭蓋洛絕對是納達爾的主場，賽前保有法網生涯91勝2敗的傲人成績。

費德勒相隔3年重返法網。（美聯社）

(中時電子報)