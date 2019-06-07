圖為傳統北部粽。（7-11提供）

今天端午節你吃粽沒？你家買的是北部粽還是南部粽？南北粽向來各擁其主，但兩者到底誰最受歡迎？老天鵝娛樂在臉書上辦票選，竟有高達7成民眾偏愛南部粽。南部粽粉絲大酸，北部粽不過是包了粽葉的「3D油飯」。

趁端午佳節，老天鵝娛樂今在臉書進行票選，「你喜歡南部粽還是北部粽？」老天鵝指出兩者的差異，「北部粽油較多，口感爽Q粒粒分明，粽葉多使用筍葉；南部粽料豐盛，口感較黏稠、軟爛，粽葉多使用竹麻葉。」

此投票活動8小時吸引1.3萬人投票，將在6天後結束。第一天投票結果顯示，有7成人偏好南部粽，而北部粽只得到3成人的青睞。兩方粉絲各持己見，在留言區激烈論戰，一位南部粽粉絲更以102字大抒南部粽之博大精深。

這位網友表示，「我們南部人堅持『一粽原則』，只有泡過水、撒過花生粉的肉粽，才是繼承我大中華悠揚五千年歷史的正統肉粽；肉粽內餡：花生、豬肉、蛋黃、香菇，一點都不能少！在此也慎告北部同胞，勿以3D油飯等異端食物分裂我國民眾之端午情懷。」他特別強調北部粽就是「3D油飯」。

多位南部粽粉絲堅持，北部粽根本就是油飯，此說引來北部粽愛好者強烈反擊。「笑北部塞油飯進粽葉，怎麼不想想你們還直接塞生米，懶跟不懂料理就直說，不用創造一個南部粽這個名字， 來掩飾南部人根本不會做粽子的現實。」他還嗆說，「南部粽是啥？沾花生粉然後煮壞的白飯？正常人寧可吃3D油飯才對吧？」

在南北棕的論戰中，也有客家粽、中部粽、宜蘭粽、湖州粽擁護者發出不滿聲音，怎沒這些選項呢？許多網友提到的遺珠「中部粽」，粉絲分析道，「中部粽內帶骨，口感外硬內軟，咬下去的瞬間會噴出紅色醬料，此為中部粽的最大特色」。不過，一位網友說，「我阿母包的粽最好吃」，應該會得到很多人的認同吧。

(中時電子報)