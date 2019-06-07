「米蘭．台中 經典激盪」設計高峰對談地點，特別選在台中國家歌劇院，義大利國寶建築師Antonio Citterio（左二）說，台中市如果有舉辦當代美術館的國際競圖，「我一定會來參加！」（盧金足攝）

台中市室內設計裝修商業同業公會選在日籍建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院舉辦論壇，國際級建築師高手專業與才華相得益彰。（盧金足攝）

「米蘭．台中 經典激盪」設計高峰對談地點，在台中國家歌劇院登場。（盧金足攝）

台中市室內設計裝修商業同業公會與全球設計接軌！每年舉辦國際學術論壇蔚為設計業盛事，今年爭取全球知名的寶格麗飯店御用義大利建築團隊ACPV來台機會，力邀義大利國寶建築師Antonio Citterio與Patricia Viel在台中國家歌劇院舉行講座，Antonio Citterio驚艷台中建築，台中市如果有舉辦當代美術館的國際競圖，「我一定會來參加！」在台中市不只兩棟作品，希望讓更多人看到他的公共建築表現。

這場備受矚目的國際學術論壇，台中市室內設計裝修商業同業公會特以「米蘭．台中 經典激盪」為題，力邀Antonio Citterio與Patricia Viel與前實踐大學設計學院院長安郁茜建築師進行設計高峰對談，地點選在日籍建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，國際級建築師高手專業與才華相得益彰。

出席「米蘭．台中 經典激盪」與會者，包括台中市室內設計裝修公會理事長張仲立、大陸建設董事長張良吉、龍寶建設董事長張麗莉等人，很多人專程來聆賞大師理念與實作經驗，全場座無虛席。

台中市室內設計裝修公會理事長李仲立說，Antonio Citterio在台灣的三件作品：從ACPV建築團隊全球第一座超高層住宅大樓「寶格」、蜂巢時尚空中別墅「麗格」，台北信義計劃區的亞洲首座凱悅雙高端品牌飯店「Taipei Sky Tower」，為台灣建築帶來新風貌，建案成為亮眼新地標。

李仲立指出，Antonio Citterio大方分享米蘭經典設計如何介入台灣城市高度，這場跨越時空的美學激盪，為國人掀起深度觀點與獨特視角。

Antonio Citterio一來台中，就愛上台中，他也透露一項建築心願，台中市若有機會舉辦當代美術館的國際競圖，他一定會來參加，盼在台灣打造更多作品，讓更多人看到他為台中設計的公共建築風貌。

「台中是座很美的城市！」Patricia Viel表示，台中市的美景，在東方很少見，在台中市七期綠園道看到很多高樓設計都採用石材，事實上，全世界高樓層建築以石材打造的並不多見，台中與義大利建築文化吻合，讓她感覺像回到家鄉。

大陸建設董事長張良吉感謝龍寶建設董事長張麗莉熱心力促這場講座美事，他強調，寶格麗飯店御用義大利建築團隊ACPV來台中市設計大陸建設的建案，不只有建築外觀設計，連室內裝修與家具全方位設計，為台中七期勾勒最美天際線，生活其中，享受無所不在的優雅，義大利國寶級建築師值得收藏的房子，在台中！

李仲立強調，台中市室內設計裝修商業同業公會關注國內室內空間設計趨勢發展不遺餘力，這次爭取國際大師來台機會，特別感謝此次講座的協辦單位大陸建設，支持該公會長期致力於提升國內設計創新的努力，能近距離與全世界設計巨擘親炙設計美學。

(中時 )