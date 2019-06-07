一波未平一波又起！社交平台臉書(Facebook)宣布，不再允許華為在智慧型手機上預裝臉書的應用程式，Whats App和Instagram等應用程式。已擁有華為手機的客戶，仍可使用這些應用程式並接收更新。這是美國禁止華為參與5G系統建設後，華為業務遭受的又一重大打擊。

路透7日報導，雖然華為稱已作好面對禁令的準備，但許多國家都出現拋售華為手機，英國的華為二手機價格甚至暴跌到只有原機的1／10，很多國家的消費者不願意在不確定的因素下繼續購買華為手機。

路透在5月26日的一篇報導說，受美國制裁衝擊，全球第二大智慧型手機廠商華為今年出貨量可能下降高達25％，甚至面臨其手機在國際市場消失的可能，而智慧型手機是華為去年盈利最多的業務。

在美國商務部公布禁令之後，日前谷歌公司率先切斷對華為在多種安卓(Android) 硬體和軟體上的支援，在90天的緩衝期後將不再為華為提供安卓作業系統。現在再加上臉書、Whats App和Instagram也不再讓華為手機預先安裝，勢必將重擊大陸以外的消費市場，打消民眾的購買意願。

智慧手機經銷商通常會在手機中預先安裝一些最受歡迎的如臉書、推特等社交媒體應用程式。路透的報導說，推特謝絕對此發表評論。

(中時 )