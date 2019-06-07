民進黨確定6月10日展開總統初選民調，最快13日會有結果。台灣社社長張葉森直指，有兩個「證據」顯示，「蔡柯配」並非不可能，首先蔡英文總統曾在去年要求別打柯P打得這麼厲害，加上綠委陳明文的兒子進入柯市府。

張葉森接受香港媒體《中評網》專訪時指出，若蔡英文出線，賴清德已表態會支持蔡，初選後可以團結。不過蔡英文至今仍未承諾若敗選會挺賴清德，可能會因此出現分裂，但這問題不是太大，因為基於民主，社會會有力量逼迫接受結果。

張葉森分析說，初選後若蔡英文勝出，因蔡在初選做了很多壞榜樣，他並不看好她會贏得2020。至於「蔡賴配」？他認為，如果蔡賴可以配的話，賴清德就不需要離開行政院，這表示他們合作有問題，沒辦法解決。其實蔡賴配不成，賴清德不管是選黨主席、2024都有很大的機會。

他點出，若賴清德勝出，蔡英文可能會脫黨參選，站在公平正義下大家不會允許。因去年台北市長選舉，很多人都覺得民進黨並未真正支持當時的候選人姚文智。

張葉森說，他去年曾前往總統官邸，呼籲把北市副市長陳景峻、北市民政局長藍世聰，從柯P那兒叫回來，請他們自動放棄退黨。當時蔡英文竟回說：「不要打柯打得這麼厲害」。還有柯P當選後，綠委陳明文的兒子進入市府，這些舉動，可能就是為了「蔡柯配」。

(中時電子報)