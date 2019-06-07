豐原三民書局為民進黨新潮流大老利錦祥夫婦經營，因不堪虧損，預定9月底熄燈。（王文吉攝）

北台中規模最大的獨立書店「三民書局」將在6月9日書店41周年慶時，對外公告9月底歇業。店長坦言，近年書店連年虧損，由於租約到期，老闆只好忍痛結束營業。「三民書局」為民進黨新潮流大老利錦祥夫婦經營，忠實顧客得知當地僅存的書店即將關門，相當不捨。

劉姓退休教師表示，豐原是昔日台中縣治所在地，當時火車站商圈非常熱鬧，有連鎖的金石堂書局、諾貝爾書城，以及建成書局、三民書局等，近年陸續關門，三民書局最後也稱不下去，縣市合併不到10年，就淪為文化沙漠。

三民書局原本位於豐原三民路上，1978年利錦祥夫婦頂下經營至今，與三民出版社並非連鎖關係。因書店原址遭逢2次淹水，22年前向豐原客運承租中正路大樓，經營至今已邁入第41年，目前是台中山海線地區最大規模的書局。

歇業消息提早傳出，店長坦言，近年實體書店不好經營，由於豐原地區書店一家一家關門，老闆為服務讀者，苦撐至今。最近租約即將到期，才忍痛決定歇業，決定得相當匆促，未來不排除另覓新址開設小型書店。

三民書局位處豐原火車站商圈，占地寬廣，1、2樓販售各類文學書籍及參考書、工具書等，3樓有文具用品。本土意識強烈的利錦祥，曾在2樓規劃台灣文學專區，專賣黨外雜誌、台灣本土作家書籍，但近年出版業蕭條，去年9月悄悄撤掉，事隔不到1年，決定全館吹熄燈號。

(中時 )