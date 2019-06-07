藝術品牌「無我山房」今（7）啟動「刺繡本色藝術展」全球巡展。（無我山房提供）

續緣北宋千年美學，藝術品牌「無我山房」今（7）啟動「刺繡本色藝術展」全球巡展，無我山房行銷總監蘇麗文表示，這品牌是以北宋文化的極簡主義為創作理念，以對人生和自然的感悟為靈感而創設的品牌，希望更多人能藉著「無我山房」體會人生之境。

無我山房續緣北宋千年美學全球巡展首站在信義誠品六樓展演廳盛大開展，無我山房品牌創始人付豪與品牌簽約藝術家北宋官瓷傳承人于樂土、北宋宮廷刺繡傳承人金鐘皆在百忙之中撥空飛抵台北參加開幕，而開幕酒會雲集各界藝文愛好者以及收藏家，爭睹無我山房透過視覺與聽覺的陳設布展，再現北宋官瓷作品以及宮廷刺繡精品於當代的宋文化之美，士人情懷。

無我山房表示，付豪來自中國歷史古都河南開封，其外祖父李仁俊為酒具收藏家及飲酒文化研究者，父親付開生為白酒經銷商，挾著深厚的家學淵源開創事業。無我山房雖然是一個全新的品牌，卻傳承三代人的情感與文化。付豪在美期間受到鄭凱堂《珍寶論》一書的啟發，再次感受到北宋都城開封的文化之博大精深，渴望推渴望推動宋文化傳承與復興的念頭應運而生。憑藉著復興北宋藝術文化的使命感，無我山房品牌於焉誕生。

無我山房背後的功臣之一、建通精密工業董事長蘇敦禮也親自出席巡展開幕，他表示，本身就有收藏玉器的習慣，喜歡溫潤儒雅的感覺，在北宋官瓷作品中也可以看到皎白圓潤的氣息，非常心動，而且看到金鐘在工作坊實際製作宮廷刺繡精品時，不僅親眼看見一線到底的高超技巧，還被清明上河圖、千手觀音等成品震撼，非常推薦大家可以來觀展，會獲得與筆墨、水彩畫更多不同的感受。

以傳承發展宋代藝術精神文化為價值核心，無我山房把宋朝「藝術即自然」的獨特生活品味導入藝術作品中，希望可以把「極簡生活、輕生活」等理念、靈感和初衷，透過藝術作品傳達到更多人的心理，去延續精神文化的記憶、體會生活的真諦。

(中時 )