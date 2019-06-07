緬甸籍男性船員myo kyaw thein（52歲）疑似因為心血管疾病發作，突然在基隆北方公海暴斃，目前停屍在基隆港碼頭1天半。（張穎齊翻攝）

緬甸籍男性船員myo kyaw thein（52歲）疑似因為心血管疾病發作，突然在基隆北方公海暴斃。（張穎齊翻攝）

蒙古籍油輪「浩洋輪」5日凌晨0時許行經基隆北方外海約70、80海浬處，船上1名緬甸籍船員疑似心血管疾病發作，突然暴斃，油輪昨（6）日下午2時許靠泊基隆港西24碼頭後，遭指控竟沒有單位可協助處理，使得遺體停放至今，幾乎都快要腐爛發臭。不過相關單位澄清，應聯絡緬甸駐台代表處才能處理。

據悉，浩洋輪船上有16人，其中14名緬甸籍船員、2名大陸籍船員，5日凌晨0時許，1名緬甸籍男性船員myo kyaw thein（52歲）疑似因為心血管疾病發作，突然暴斃，油輪隨即經船務代理商申請進港，於昨日下午2時許靠泊基隆港西24碼頭。遺體就快腐爛發臭

船東獲報後循管道通知死者家屬，而船務代理商即通報基隆海巡隊與基隆港警總隊，但卻都無法處理，船商指控都在卸責，並向基隆地檢署按鈴申告，怎料地檢署也未受理，讓遺體放在船上至今，雖然已暫時有用乾冰處理，但這幾天氣候炎熱，遺體就快腐爛發臭。

不過，基隆第一海巡隊第三組主任陳永昌澄清，死者是外國人，油輪也是外國船，且死者在公海上死亡，海巡隊並沒有管轄權，理應請船商去找緬甸駐台代表處，再向我國外交隊口來協助，海巡隊都有婉轉地向船商說明。

基隆港警總隊也說，由於發生地點在公海，按轄區畫分，外海是由海巡隊處理，港區才是由港警受理，所以這件案港警也沒有管轄權，但都有持續協助關心船商。

基隆地檢署發言人周啟勇則表示，關於這個案雖然不清楚，但照一般通案來說，國外的船員在公海死亡，我國並沒有管轄權，原則上應該要送去船籍國或死者國籍地，讓他國來偵辦死因，地檢署並沒有管轄權，無法介入。

周啟勇舉例，韓國和大陸都禁止這類個案進港，但台灣因為基於人道，以往會收，但事實上不應該准的，若外國死者有傳染病帶到我國來，萬一造成疫情蔓延，恐怕造成醫療衛生上的危機。

(中時 )