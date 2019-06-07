林志玲、言承旭昔日難得同台。(本報系資料照)

20190607中天新聞 讓男人死心了！ 林志玲曾唱「尋尋覓覓」終覓得情郎

44歲台灣第一名模林志玲昨日閃嫁小7歲日本「放浪兄弟」成員Akira，消息震驚台日演藝圈，外界更驚訝新郎竟不是與她情纏17年的言承旭！據悉，當時人在北京拍戲的言承旭，第一時間得知林志玲閃婚消息超驚訝，還反問經紀人「真的嗎？」，隨後才大方獻上祝福。

言承旭昨晚現身大陸機場，背影看來有些落寞。(取自微博)

林志玲閃嫁Akira，也代表著她與言承旭長達17年情愛糾葛終於畫下句點。稍早陸網更瘋傳言承旭昨晚現身大陸機場的1分多鐘短片，只見42歲的言承旭利用帽子、口罩把整張臉都給遮了起來，完全看不見臉上表情，面對粉絲包圍搶拍，只是自顧自地快走，全程不發一語，背影看起來有些落寞。

林志玲、言承旭當年因為同在凱渥公司相識，並培養出革命情感，2005年林志玲手機中與言承旭浴袍親密照外流，讓言林戀首度見光。後來林志玲在大連拍廣告發生墜馬意外，不久便傳出分手消息，2017年又因為被直擊在大馬飯店幽會，引發復合傳聞，但最終林志玲、言承旭戀情仍是未能有美好結局，令粉絲感嘆不已。

(中時電子報)