隨著當前總冠軍賽的走勢，尼克今年夏天招募首選也從杜蘭特，變成「可愛」里歐納德！《Newsday》記者波普爆料，尼克如今已經全力鎖定里歐納德，除了因為對於里歐納德攻守俱佳能力著迷，更重要的是，里歐納德不會帶來「鬧劇」。

「尼克將在美國時間6月30日下午6點自由市場一開放，就對里歐納德展開熱烈追求，」波普表示，「儘管杜蘭特和尼克一直眉來眼去，尼克卻在考慮提供不同機會，尤其是尼克高層很喜歡里歐納德攻守兼具，也不會製造負面新聞。」

儘管杜蘭特和厄文攜手跳槽尼克傳言從未停過，可是波普認為，杜蘭特就像活生生的肥皂劇，厄文也像生命中的毒瘤，相較之下，里歐納德像是一部國家地理紀錄片，還是沒旁白的，這對身處紐約媒體環伺的尼克來說，當然是更佳選擇。

只是隨著暴龍在今年總冠軍賽取得2比1領先，越來越多人相信如果暴龍順利奪下隊史首冠，里歐納德可能不會離開暴龍，而是跟暴龍討論續約，反觀杜蘭特在西區冠軍賽受傷，甚至打到總冠軍賽G4都沒法上場，市場價值正在逐漸下降。

(中時電子報)