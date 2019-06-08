原來謎片情節是真的。一名男子PO文表示，自己透過交友軟體，認識一名女孩，兩人聊天過程中感覺相當好，互相產生了好感，約好去女方家找她，沒想到進門後才發現，女孩的媽媽竟然是自己之前一夜情的對象。

這名21歲的美國男子在《reddit》上表示，自己時常與朋友跑遍鎮上酒吧，某天去酒吧時，看到櫃檯坐著一名金髮的美熟女，便前去搭訕，兩人相談甚歡，彼此交換手機後離去。

過了幾天後，原PO再度與金髮熟女重逢，兩人見面後完全忍不住，直奔女方家「大戰三百回合」，完事後雖然覺得女方年紀有點偏大，大約是自己2倍，但也不以為意，這一晚過後兩人就暫時斷了聯絡。

之後男子下載交友軟體「Tinder」，在上面認識了一名19歲的女孩，兩人越聊越投機，過了一段時間後決定交往，也說好去女方家拜訪。

就在即將快抵達時，原PO突然覺得眼前景象好像似曾相似，進門後女方媽媽出來接應，才發現對方就是與自己大戰的金髮熟女，忍不住叫了對方女子，女兒也發現事情不對勁，三人就這樣僵在原地。

原PO表示，事後雙方決定暫時不要碰面，讓彼此冷靜，但也直說要復合希望可說微乎其微，無奈表示「好不容易遇到真命天女，卻發生這種比扯鈴還扯的事情，我運氣也太背了」。

(中時電子報)