通靈命理師江嘉葉。

林志玲閃嫁日本男星AKIRA，正當外界都還在訝異新郎竟不是言承旭，其實命理師江嘉葉早就以通靈方式預料到此結果，她不僅在今年初就呼籲言承旭別再「ㄍㄧㄥ」了，因為今年是志玲姐姐桃花朵朵開的姻緣年，早前更神準預測到林志玲會在2017年復合老情人，果然不久後志玲姐姐就被拍到在大馬飯店約會言承旭。

人美心也美的志玲姐姐嫁人了，令全台粉絲百感交集，開心女神終於找到愛情，但也擔心這段異國婚姻是否備受考驗。對此江嘉葉表示，林志玲個性一向溫和有禮，待人真誠，很得粉絲和男人喜愛，她往往會顧全大局，犧牲自己，委曲自己不計較，事業工作或許可以，但婚姻是男女平等，勸志玲姐姐千萬別委曲自己，導致人前微笑，人後掉淚！而AKIRA年輕氣旺，兩頰消瘦無氣，財庫薄弱，眼神銳利缺少暖氣，語言尖銳不饒人，鼻骨挺立，自尊心強，有才氣卻無強的事業運。

因此江嘉葉也警告小倆口未來恐將面臨婚姻危機，稱林志玲明年事業會更上一層樓，與老公在事業方面層級會越來越大，自尊心強的AKIRA是很難接受外界對他們二人的比較分析。

江嘉葉表示婚姻都是要花心血了解雙方個性，好好用心經營，兩人目前愛的都是對方這個「人」，而不是對方的「成就」，就以此為目標，建立二人的愛巢，別理外界閒言閒語；同時江嘉葉也點出林志玲體質加上子嗣運都不錯，很快就會有好消息傳出，還大讚這孩子將會是全家人的福星。

(中時電子報)