男子起先不以為意，還畫成漫畫上傳到reddit取悅美國鄉民，但其中一名網友傳訊表示可能是睪丸癌，要他快去看醫生，才讓他驚覺事情大條 (圖／翻攝自reddit)

不知該哭還該笑。一名男子在好奇心驅使下，偷拿女友的驗孕棒來驗自己的尿液，本來只是好玩，卻發現驗孕棒呈陽性，事後他去醫院檢查，結果被確診是睪丸癌。

這起離奇事件發生在2012年的美國，美國《abc新聞》報導，一名18歲男子偷拿女友沒用過的驗孕棒檢驗自己的尿液，沒想到一驗下去，竟然是出現兩條線的陽性反應。當時男子不以為意，還用「RageComic」畫成漫畫，傳到reddit上取悅美國鄉民，但其中一位網友傳訊給他，表示這可能是罹患睪丸癌，建議快去就醫，男子看到後，嚇得跑去醫院檢查，這才知道自己真的罹患睪丸癌，在右側睪丸內有個腫塊。

為什麼驗孕棒反而可以驗出男人有無睪丸癌？其實是因為驗孕棒用來測試有無懷孕指標的Beta-human chorionic gonadotropin（ 簡稱β-hCG，β-人類絨毛膜性腺激素），也是睪丸癌的腫瘤指標之一。但驗孕棒沒有被採用來當驗睪丸癌的原因則是並非所有睪丸癌患者，都會有β-hCG升高的現象，因此無法準確驗出睪丸癌患者。

不幸中的大幸是，睪丸癌發生機率低，早期發現治癒率也相當高，因此該名男子在接受治療後也恢復健康之身。至於睪丸癌原因，與家族遺傳還是有比較大的關係，例如隱睪症、睪丸癌家族史，風險比平常人更是大得多，建議定期健康檢查，以防萬一。

(中時電子報)