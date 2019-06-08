美麗島電子報董事長吳子嘉瞎爆高雄市長韓國瑜有十多年婚外情，還有私生女，目前已進入司法程序，然而名嘴黃光芹也在此時復出政論節目，加碼指控有個「鬥李佳芬集團」，引發爭議。而名嘴黃暐瀚日前在廣播節目中開放網友提問，也被問及黃光芹再度復出一事，對此他坦言黃光芹的確在選戰當中造成了一些影響。

黃暐瀚日前在廣播節目《POP撞新聞》被問及黃光芹復出一事，他對此回應：「光芹姐的話題很多人都來問，那光芹姐是我們POP之前的主持人，她也是我的前輩。」所以他從來不會批評這些事情。

黃暐瀚更直言，黃光芹對韓國瑜的非常猛烈監督，已經在選戰造成一些影響，「但我是覺得說，基本上光芹姐她現在的復出跟她的這些談話，會對選情造成影響的，可是就像我不會去批評這件事情一樣，我也不批評…像湘龍哥也被人家罵。」

黃暐瀚稱這些人都是他以前採訪時候的前輩，跟他們學習很多東西，也希望大家不要說他「不批評自己前輩」，因為他對政治人物也不曾聲嘶力竭、青面獠牙地去罵過。接著他也直言，黃光芹與韓國瑜間的難解之結，可能需要用時間去解。

(中時電子報)