前立法院長王金平6日拋出震撼彈，宣布不參加國民黨內總統初選。名嘴邱明玉驚爆，大家以為王金平要選總統，其實他還有第3條路可走，就是當行政院長，那才是王金平最大的盤算。

邱明玉指出，王金平不參加初選，上個禮拜就已有跡可循，那時有個餐會，會中大家談到王金平若不參加初選，後路該怎麼走，在餐會中就隱約嗅到王要退出初選。王金平的核心幕僚也坦承，這周王金平密集開會，其中前李登輝辦公室主任蘇志誠，他長期為王金平獻策，在會議中大部分人支持王不要再選了，蘇志誠還曾建議王、郭合作，王當時只是聽聽。

邱明玉表示，王金平的幕僚跟她說，大家都以為王金平不選了，事實上，他們永不言敗，就是還沒有結束，因王金平有打算使用連署方式參選，甚至他還下鄉搏感情。

她強調，王金平絕對不會脫黨，因脫黨就是背棄國民黨，另若連署選總統，黨可以開除他，王被開除，還可當受害者的角色，所以王金平絕對不會脫黨，但是他可以走連署這條路，到時氣勢也許又會起來。

邱明玉在政論節目《54新觀點》指出，大家以為王金平要選總統，其實他的政治籌碼多，他若跟柯文哲、韓國瑜或郭台銘合作，他是不是就可以當行政院長，像上周那個餐會大家幫他想的後路就是行政院長，因為他說過不可能當副手，也說過不想留在立法院，那麼僅次總統、更有行政實權的就是行政院長，對王金平而言，最大的政治籌碼是，未來不管他挺誰，他還是可以當行政院長，這條路才是王金平最大的盤算。

(中時電子報)