美俄軍艦險在太平洋上相撞（1）

美俄軍艦7日差點在太平洋海域相撞，雙方各執一詞，互控對方舉動危險。隨後美軍公佈了兩段錄影，以還原事實。

據CNN新聞網與《動力》（The Drive）網報導，美國提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62），還有俄羅斯無畏級（Udaloy class）反潛驅逐艦「維諾格拉多夫海軍上將」號（Admiral Vinogradov）在太平洋上，以50－165英尺（15－50米）的近距離遭遇。美俄分別宣稱，由於對方危險逼近，為了避免碰撞，被迫緊急改變航向。

而2天前美國海軍才指控，1架美國海軍P-8A「海神」（Poseidon） 反潛巡邏機在地中海國際海域飛行時，在不到3小時內，就被俄羅斯蘇-35戰機攔截了3次。

美國海軍第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）說，俄羅斯驅逐艦不顧軍艦和人員的安危，危險逼近「錢瑟勒斯維爾」號，致使美方全力發動引擎，以避免相撞。他說，當時美方在菲律賓海直線航行，想要讓直升機降落。

美俄艦險在太平洋上相撞（2）

反之，國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti）說，是美艦挑起整個事件。報導指出，原本俄羅斯太平洋艦隊軍艦，還有美國航母打擊群是平行前進，但「錢瑟勒斯維爾」號突然轉向，切入「維諾格拉多夫海軍上將」號近50米處，迫使俄艦緊急轉向躲避。

(中時電子報)