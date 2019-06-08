◎中國時報

韓流挺進東台灣！高雄市長韓國瑜第2場「決戰2020─贏回台灣」造勢大會，今天下午在花蓮登場。不畏端午連假車票、住宿都難訂，全台各地「韓粉」昨日起陸續湧入花蓮，不僅公路、鐵路搭乘人次明顯增加，旅宿一房難求，位於東大門夜市會場旁的「國瑜夜市」不僅提前開張，韓國瑜昨先抵達花蓮，隨即參拜勝安宮王母娘娘廟。

繼谷歌（Google）之後，又一網路大咖加入封殺華為行列，社群媒體巨擘臉書（Facebook）宣布，不再允許華為在其生產的智慧型手機上預裝臉書，WhatsApp和Instagram等應用程式。此舉將嚴重衝擊華為手機海外市場銷售。

民進黨總統初選進入倒數決死戰，今登場的政見發表會，也是蔡總統與前行政院長賴清德第一次「直球對決」；「1加1大於2」及「我是最強的」，到底鹿死誰手？最近民調大幅回升的蔡英文，強打政績牌是最穩健戰略；被質疑年輕支持者落後的賴清德，推出「投資下一代」，向年輕人招手。

◎旺報

這幾年大陸物價高漲，台灣人赴陸打拚更不易，尤以一線城市物價遠超台北，其中又以房租為最，北京、上海及深圳房租動輒占租屋族收入近半。有台商向《旺報》表示，對創業者來說，要進入一線城市，尤其北上廣深核心區，基本上不可能；還有台商說，辦公室租金一直漲，只好越搬越遠，基本撤出了一線城市。還有在上海工作的台胞說，不僅買不起房，在上海都租不起房了。

今年來，大陸物價蠢動，此前水果漲勢最猛，不過最近已略有下降，蔬菜瓜果也持穩緩降，豬肉則維持先前高位。有分析稱，豬肉下半年持續看漲，整體而言，大陸物價緩步走高，但還不至於失控。

大陸豬肉、水果等產品近期以來價格不斷飆漲，大陸民眾吃不消之餘，不少赴京打拚北漂台青更是心有戚戚焉。不諱言，北京物價消費高早已是不爭的事實，但房租、餐飲，乃至通勤費各類開支之大，也讓不少台青練就一身的「省錢王道術」。如何在北京省錢抗漲大作戰，且看台青說分明。

◎工商時報

降息預期氛圍持續發酵，帶動美股勁揚，但台股卻無力上攻，量能連四日不足千億元。法人指出，市場持續觀望，在量能未有效放大前，盤勢恐難撥雲見日，惟中華電、台達電等13檔率先突破月線股，有望扮演台股領頭羊，後市值得期待。

中國人民銀行行長易綱7日表示，中國有「巨大」政策空間來應對貿易戰。提及人民幣匯價，他稱「不認為某個具體數字更重要」。市場對此解讀為人民幣不必保「7」，當日大陸市場雖因端午節休市，但人民幣兌美元離岸價聞訊後急速下跌逾350個基點，盤中一度貶破6.96元關卡，創下2018年11月13日低點。

經濟部打算在6月底提出新一期「太陽光電二年推動計畫」，今年預計要推動1.5GW，明年2.2GW，合計推動3.7GW（地面型＋屋頂型），可望吸引投資金額2,240億元。

(中時電子報)