韓國瑜6/8花蓮造勢就要登場，鋼鐵韓粉怎能缺席！大批韓粉一早攜帶國旗前進後山，高喊：非韓不投。

翻攝王鴻薇臉書。

中天新聞報導，許多韓粉昨已到花蓮，但也有大批民眾今天一早啟程，例如一群屏東韓粉就帶著國旗要前進花蓮，每個人心情都很興奮激動。有民眾說曾參加凱道造勢，今天也一定要再來花蓮。

而依主辦單位規劃，今天的造勢活動從下午一點開始，先合唱「我的未來不是夢」等歌曲，韓國瑜則約會在下午五點進場。

(中時 )