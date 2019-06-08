帶著國旗 韓粉出征：花蓮我們來了 07:322019/06/08 中時 江昭青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓粉帶著國旗要到花蓮造勢。(截取中天電視) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜6/8花蓮造勢就要登場，鋼鐵韓粉怎能缺席！大批韓粉一早攜帶國旗前進後山，高喊：非韓不投。 翻攝王鴻薇臉書。 中天新聞報導，許多韓粉昨已到花蓮，但也有大批民眾今天一早啟程，例如一群屏東韓粉就帶著國旗要前進花蓮，每個人心情都很興奮激動。有民眾說曾參加凱道造勢，今天也一定要再來花蓮。 而依主辦單位規劃，今天的造勢活動從下午一點開始，先合唱「我的未來不是夢」等歌曲，韓國瑜則約會在下午五點進場。 (中時 ) #花蓮 #國旗 #民眾 #人心 #心情 也許您會感興趣 推薦閱讀 東大門惡火 韓周六造勢照辦 01:192019/06/04 政治要聞 竹南土埆屋瀕倒 用路人心驚驚 04:102019/06/04 地方新聞 亞運奪雙金 花蓮成龍舟迷朝聖地 04:102019/06/05 地方新聞 6／8花蓮之役 他曝：將見證「非韓不投」的可怕 08:372019/06/05 政治 國旗歌是啥？阿爸痛心：女兒聽都沒聽過 11:042019/06/05 政治 「國瑜夜市」將現花蓮 攤商嗨喊：人氣燒死我吧 21:142019/06/05 生活 韓粉湧花蓮 韓造勢上看10萬人 12:262019/06/07 政治 韓粉指名買市長簽名T恤 攤商開價驚人 15:082019/06/07 生活 挺韓到底！花蓮訂嘸房 韓粉直奔墾丁住一晚 17:312019/06/07 生活 看生老病死 穆克撼人心 01:402019/06/08 藝文副刊 政治熱門新聞 退出初選後 名嘴驚爆：王金平最大盤算竟是這職位 - 政治 蔡英文脫黨會和柯配 他找到「證據」了？ - 政治 2020總統網路投票 網友居然一面倒都投他 - 政治 鄭麗文「沒關麥」 無意提到「趙少康」在幫郭台銘 - 政治 高雄人反對韓選總統？在地人吐真實心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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