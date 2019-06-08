高雄市長韓國瑜第二場造勢活動今天中午將在花蓮東大門夜市旁舉行，國瑜夜市昨中午陸續開市，有高雄人特地開了6個多小時的車從高雄來到花蓮，表達力挺韓到底的決心。當媒體問到有五成高雄人不支持韓選總統時，這位在地人表示，一個這麼受到愛戴的市長如果全民都期待他，為何他不能服務更多台灣人民？

「決戰2020贏回台灣」韓國瑜第二場造勢活動今天中午將在花蓮東大門夜市旁舉行，國瑜夜市昨中午陸續開市，截至下午已有超過30攤位搶攻韓粉市場，主打韓國瑜周邊商品，最賣座是國旗衣、國旗帽等裝備，也有不少人搶跟主舞台上大大的韓國瑜照片合影。

而一位家住在高雄楠梓的蛋糕手作坊師傅陳豐偉，特地開車6個多小時，從高雄到花蓮表達力挺韓國瑜的決心。據港媒《中評網》報導，陳豐偉的乳酪蛋糕從去年的三山造勢後，逐漸打出知名度。陳豐偉期待，韓國瑜在花蓮的造勢可以非常成功。

當《中評網》記者詢問「有民調顯示超過5成高雄市民不希望韓當選市長就去選總統」的問題時，陳表示，「一個這麼受到愛戴的市長如果全民都期待他，為何他不能服務更多台灣人民？落選的都可以當部長、當院長，勝選的若人民有需要，他又接地氣，懂得百姓的心聲，我們為何不支持」？

(中時電子報)