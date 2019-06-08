勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)季外可能投效紐約尼克或布魯克林籃網，如果想延續他的霸業，離開他現在的球隊顯然是很冒險的。饒舌巨星史努比狗狗(Snoop Dogg)在ESPN節目好意提醒：當心變成詹姆斯(LeBron James)！

史努比狗說：「尼克和籃網都不好。換成我就會選擇現況穩定的球隊，特別是我處於生涯鼎盛期的時候，我絕不會去那些亂成一團的球隊。詹姆斯目前就陷入這種情況，你看到他在湖人的困境，你不會想變成他那樣的。」

主持人史密斯(Stephen A. Smith)說：「杜蘭特去尼克隊可以為所欲為，享受相當於老闆的權力。」因為尼克總教練費茲戴爾(David Fizdale)、總管佩瑞(Scott Perry)、總裁米爾斯(Steve Mills)全是黑人，這是NBA史上首次有一支球隊的管理三巨頭全由黑人擔當，意義非凡。儘管杜蘭特並不怎麼在意種族問題，但是去尼克似乎真的很爽。

《紐約郵報》指出，勇士新球場卻斯中心(Chase Center)將於新球季啟用，這座14億美元的球場或許可以挽回杜蘭特的心。誰不想有自己的雕像豎立在球場外呢？若杜蘭特願意留下，將會成為勇士永遠的鎮隊英雄供後輩瞻仰。

史密斯分析，杜蘭特肯定不是為奪冠才想轉隊。「如果要奪冠，有哪個地方比勇士更好？這裡有全世界最強的後場。如果他要轉隊，肯定是有別的考量，所以尼克就是很好的選擇(可以當大爺)。」

史努比狗仍然堅持都別去，「東區太弱了，就算籃網填滿4個明星球員也拿不到總冠軍。若不是勇士傷兵累累，今年(對暴龍)根本沒什麼可打的。」

(中時電子報)