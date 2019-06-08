國民黨台南市議員謝龍介。（資料照/洪榮志攝）

高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢，台南市議員謝龍介卻因為要出席黑面琵鷺交流協會活動而缺席，結果韓粉狂灌他FB希望他改變心意不要缺席。謝龍介昨在政論節目說，他三天前說自己還沒買到(花蓮)車票，如果沒買到他會想辦法，可能開車去。結果回服務處，民眾就打電話來說，有多買兩張車票要給他坐，但謝龍介說自己已有辦法，婉謝了民眾的好意。

被媒體人譏笑韓粉越不過中央山脈，從前日開始就陸續有韓粉搭車、騎車、開車甚至用自行車，用各種方式要去後山挺韓國瑜，讓嘲笑他們的人看看韓粉挺韓的決心。

深受韓粉喜愛的「龍介仙」1日因無法變更行程，而缺席凱道。他昨在《關鍵時刻》說，他三天前說自己還沒買到(花蓮)車票，如果沒買到他會想辦法，可能開車去。結果回服務處，民眾就打電話來說，有多買兩張車票要給他坐。

謝龍介叫服務處跟民眾說車票自己留著再找人去，他已經有票了。他前天下午在服務處前，就遇到民眾問他說「你不是要去花蓮了?」謝龍介回答自己周六上午才要出發。結果選民跟他說，他們十幾二十人(前日)下午就要出發，從台南騎車到花蓮。

謝龍介說，他今天到花蓮不會上台，他要進去群眾裡面讀民眾的心，知道他們從哪裡來，為什麼來?有些人跟他說韓國瑜哪裡哪裡不好，但民進黨就是真的做得很爛啊!今天有韓流起來是因為「民怨」。

(中時電子報)