韓粉太熱情！「國瑜夜市」沒開始 攤商就快賣光

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不僅讓高雄海外訂單接到手軟，1日的「庶民總統 贏回台灣」活動更湧入40萬人力挺；今日(8)的花蓮挺韓活動，預估10萬人到場力挺，在地商家也備好料引頸期盼「國瑜夜市」。對此，網友直言，總統蔡英文推國內旅遊推得要命，卻還比不上韓各地造勢來得有用。

「庶民總統 贏回台灣」活動繼上回凱道40萬人大成功，此次移師花蓮，屢在各地掀轟動的「國瑜夜市」也將如期開張！花蓮東大門夜市原訂50攤，也因民眾實在太踴躍，特別加碼到150攤；剛搭建好的舞台，上有韓國瑜雙手高舉個人照、兩旁紅底白字寫上「團結台灣、庶民總統」，也吸引不少韓粉搶先合照。

有網友直言，總統蔡英文推國內旅遊推得要命，卻還比不上韓各地造勢來得有用。其他網友也紛紛表示：「超想去的！」「從來都是由上而下，人民只能選政黨要你們選的人。這一次由下而上，人民選擇自已要選的人……韓國瑜」、「非韓不投」、「攤販們一定很開心」。

(中時電子報)