林志玲閃嫁日本男星AKIRA，為台日演藝圈投下震撼彈，與她情纏17年的言承旭得知消息後雖然錯愕，仍獻上祝福「就恭喜她啊」，但神情依舊難掩落寞，如今爆出言承旭未許給林志玲承諾的背後原因，讓網友心疼不已。

林志玲前年與言承旭上演世紀大復合，未料情纏17年的兩人仍未寫下幸福結局，言承旭更被傳出早就知道林志玲要閃婚，因此現身機場時神情格外落寞，此外更被爆出有幾封未寄出的道歉信，內容寫道：「是我不夠好，不成熟，太過孩子氣，不敢讓她等我長大」、「跟女友分手後，彼此在跟朋友講到對方時，都會忍不住掉眼淚」，甚至指出對方曾點名他「是全世界對我最好的人」，都被推測是在指林志玲。

至於林志玲4月出席活動時，談到感情狀況時表示除了需要騰出時間找對的人之外，更提到或許娛樂圈給外界很複雜的印象，導致男人好像都很怕她，不過如今閃嫁日本男星AKIRA，也讓網友表示：「還是等到對的人了」。

(中時電子報)