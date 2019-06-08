網友怒轟黃捷。（翻攝網路）

時代力量高雄市議員黃捷公布高雄市長韓國瑜上任後缺勤紀錄。（翻攝黃捷臉書）

時代力量高雄市議員黃捷公布高雄市長韓國瑜上任後缺勤紀錄，抨擊「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流」，要求韓「先辭市長再去參選」。不過，眼尖網友仔細查看缺勤紀錄後，翻更多白眼，痛批黃捷公差與事假傻傻分不清、自目，還有網友要黃公布陳菊缺勤紀錄，「讓大家好好比較一下誰缺勤多？誰政績多？」。

黃捷日前質詢韓國瑜時翻白眼而爆紅，她於6日在臉書上公布韓國瑜上任至5月31日的缺勤紀錄，將公差、事假、休假及病假全部羅列出來，還混為一談發文說，儘管韓保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但她擔心一旦選戰進入白熱化階段，韓的缺勤紀錄將會更多，「高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長」；若韓確定要選總統「請先辭掉市長再去參選」，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠。

但眼尖網友仔細查看韓國瑜請假紀錄後，翻更多白眼，有網友說，「上任至今，韓總才請1次4小時的病假，和2次半天，2次1天的事假，其他都是出公差，這有什麼問題？超時工作要不要補假？你們時代力量的選民程度有這麼低嗎？白眼姬加油好嗎？」還有網友說，「星期六不是放假嗎？還要請假，而且只請兩小時，市長還真難當」。

更多網友轟黃捷說，「我是明眼人，看得很清楚。但有人需要點藥水吧」、「屁孩議員都不用做功課，只要黑韓就能打知名度」、「公差和事假混為一談，高雄需要這種白目議員嗎？不是白目就公布陳菊的缺勤紀錄啊？讓大家好好比較一下誰缺勤多？誰政績多？還是請白目議員下次離開高雄前先辭掉議員再離開，高雄不須要不務正業只想當網紅的議員」、「高雄市不需要造謠抹黑的議員」。

(中時電子報)