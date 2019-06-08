加拿大女網選手布夏(Eugenie Bouchard)素以才貌雙全著稱，不過她的雙胞胎姊姊碧翠絲(Beatrice Bouchard)的美貌也跟她不相上下。布夏是家族中最有名的人物，全名「精靈」尤金妮布夏，其實尤金妮與碧翠絲就是依照英國約克公爵的兩位公主命名。
布夏姊妹是異卵雙胞胎，外貌相近但不是一模一樣。兩人幼時都練過網球，只有尤金妮踏入網壇，碧翠絲後來成為模特兒，與一些大品牌(比如巴黎萊雅)簽有合約。她們還有一個弟弟威廉和妹妹夏洛特，因為尤金妮的網球天分，她小時候就被兄弟姊妹戲稱為「天選者」，注定要扛起布夏家族的名號。
尤金妮與碧翠絲無緣成為網壇姊妹花，而且也不是美國人，知名度自然遠不及威廉絲姊妹。以IG追隨者來說，小威廉絲擁有1100萬人，尤金妮布夏200萬人，大威廉絲110萬人，碧翠絲布夏33萬人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。