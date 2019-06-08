加拿大女網選手布夏(Eugenie Bouchard)素以才貌雙全著稱，不過她的雙胞胎姊姊碧翠絲(Beatrice Bouchard)的美貌也跟她不相上下。布夏是家族中最有名的人物，全名「精靈」尤金妮布夏，其實尤金妮與碧翠絲就是依照英國約克公爵的兩位公主命名。

布夏姊妹是異卵雙胞胎，外貌相近但不是一模一樣。兩人幼時都練過網球，只有尤金妮踏入網壇，碧翠絲後來成為模特兒，與一些大品牌(比如巴黎萊雅)簽有合約。她們還有一個弟弟威廉和妹妹夏洛特，因為尤金妮的網球天分，她小時候就被兄弟姊妹戲稱為「天選者」，注定要扛起布夏家族的名號。

尤金妮與碧翠絲無緣成為網壇姊妹花，而且也不是美國人，知名度自然遠不及威廉絲姊妹。以IG追隨者來說，小威廉絲擁有1100萬人，尤金妮布夏200萬人，大威廉絲110萬人，碧翠絲布夏33萬人。

(中時電子報)