今天預計有近500名韓粉從台北車站出發。（吳堂靖攝）

「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜第二場造勢活動今於花蓮舉行，支持者一早於台北車站會合，準備搭乘「韓粉專車」前進東台灣，還有人特地從美國趕回參與，排隊人龍綿延近百尺，不少人穿上國旗T、手持小國旗，據現場志工統計，今天從台北出發的韓粉人數近500人。

新北余小姐為韓國瑜打抱不平，她說，其他人很沒良心，說韓都沒做事，蔡總統 、台北市長柯文哲作這麼久，也沒看到甚麼具體成效，根本是雙重標準，韓國瑜說得貨出去、 人進來都有做到， 他上任短短幾個月就勝過歷來市長的作為，讓老百姓非常感動，「他真的是個人才！」

面對2020藍營戰將輩出，台北黃先生直言，兄弟爬山各自努力，他不討厭國民黨其他候選人，但比較喜歡韓國瑜， 一個人不是全能， 韓有時在回答上可能不是太好，但從他到國外找訂單、修補高雄的馬路，看得出真正有在做事， 罵他的都是在打嘴砲！

除了穿上國旗T，也有不少支持者身穿一身紅，新竹顏先生說，以前紅衫軍倒扁就是穿紅衣，我們現在也穿紅T，就是表現我們的「火大」，高雄這麼深綠，民進黨若真的作得好，怎麼會一夕被翻轉，另外最近民進黨籍強行護航讓李進勇擔任中選會主委，也讓支持者十分不能認同。

顏先生也說， 韓一直被抹黑抹紅仍然保持君子風度 ，強調「愛與包容」，外界常說韓粉是被動員，我們是被自己的「心」動員，這次去花蓮700元交通費也是大家各自出錢，希望黨中央能夠正視民意，推派民調最高的人選參與2020，帶領台灣繼續前進。

(中時 )