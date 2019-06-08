沒想到去年夏天才嘗到被前東家暴龍「背叛」送走滋味的迪羅薩，如今可能再次面臨同樣命運！《ESPN》記者巴比馬克斯8日爆料，馬刺今年夏天將試圖交易掉當家射手迪羅薩，藉以清出薪資空間，補強目標鎖定溜馬前鋒波達諾維奇。

迪羅薩是在去年夏天，突然被暴龍無情交易到馬刺，藉以換回如今幫助他們闖進總冠軍賽的里歐納德，當時迪羅薩就已公開痛批暴龍毫無信用，沒想到就算他本季拿下場均21.2分、6籃板與6.2助攻，馬刺仍然考慮把他交易清出薪資空間。

或許這跟馬刺本季止步今年季後賽首輪有關，迪羅薩雖在今年季後賽首輪貢獻場均22分、6.7籃板及4.6助攻，馬刺仍在搶七大戰遭到金塊淘汰出局，目前迪羅薩還有兩年5500萬美元合約，明年夏天可以選擇跳出合約成為自由球員。

根據馬克斯報導，馬刺交易迪羅薩的主要目的就是清理薪資空間，接下來就會追求今年夏天將成自由球員的歐陸射手波達諾維奇，畢竟波達諾維奇本季在溜馬交出18分、4.1籃板，三分命中率高達4成25數據，馬刺相當看好他的未來。

(中時電子報)