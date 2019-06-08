PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜繼６月１日「庶民總統 贏回台灣」，湧入40萬人到場力挺；今日(8)移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，預估湧入10萬人。網友提問，前行政院長賴清德、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、鴻海集團董事長郭台銘，這4位理當才是最有四處造勢資本的人，怎麼他們都不辦造勢，反而是韓國瑜等有職在身的人在辦造勢？網友直言：「很簡單，辦不太起來，沒什麼熱情。」

「庶民總統 贏回台灣」活動繼上回凱道40萬人大成功，此次移師花蓮，屢在各地掀轟動的「國瑜夜市」也將如期開張！花蓮東大門夜市原訂50攤，也因民眾實在太踴躍，特別加碼到150攤；剛搭建好的舞台，上有韓國瑜雙手高舉個人照、兩旁紅底白字寫上「團結台灣、庶民總統」，也吸引不少韓粉搶先合照。

網友在PTT論壇發文《為什麼是帶職參選的在辦造勢啊？？》表示：「照理說，最閒的是賴清德、王金平、朱立倫等人吧，或是郭台銘（如果公司的事搞定了的話）。看看同樣帶職參選的柯文哲跟蔡英文，還是持續在幹事情，要嘛推動市政，要嘛推動外交，結果堂堂一個高雄市長，到處辦造勢活動？？難道大家心裡不覺得毛毛的嗎？怪怪的，怪怪的，怪怪的，怪怪的。」

對此，網友紛紛回應：「很簡單，辦不太起來，沒什麼熱情」、「蔡英文辦什麼外交？不就在記者面前嗆一下中共就行了嗎」、「放假日花媽認證可以競選」、「股價200呢」、「把台灣員工逼自殺的好意思選總統」。

(中時電子報)