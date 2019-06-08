高雄市長韓國瑜繼６月１日「庶民總統 贏回台灣」，湧入40萬人到場力挺；今日(8)移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，預估湧入10萬人。網友提問，前行政院長賴清德、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、鴻海集團董事長郭台銘，這4位理當才是最有四處造勢資本的人，怎麼他們都不辦造勢，反而是韓國瑜等有職在身的人在辦造勢？網友直言：「很簡單，辦不太起來，沒什麼熱情。」
「庶民總統 贏回台灣」活動繼上回凱道40萬人大成功，此次移師花蓮，屢在各地掀轟動的「國瑜夜市」也將如期開張！花蓮東大門夜市原訂50攤，也因民眾實在太踴躍，特別加碼到150攤；剛搭建好的舞台，上有韓國瑜雙手高舉個人照、兩旁紅底白字寫上「團結台灣、庶民總統」，也吸引不少韓粉搶先合照。
網友在PTT論壇發文《為什麼是帶職參選的在辦造勢啊？？》表示：「照理說，最閒的是賴清德、王金平、朱立倫等人吧，或是郭台銘（如果公司的事搞定了的話）。看看同樣帶職參選的柯文哲跟蔡英文，還是持續在幹事情，要嘛推動市政，要嘛推動外交，結果堂堂一個高雄市長，到處辦造勢活動？？難道大家心裡不覺得毛毛的嗎？怪怪的，怪怪的，怪怪的，怪怪的。」
對此，網友紛紛回應：「很簡單，辦不太起來，沒什麼熱情」、「蔡英文辦什麼外交？不就在記者面前嗆一下中共就行了嗎」、「放假日花媽認證可以競選」、「股價200呢」、「把台灣員工逼自殺的好意思選總統」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。