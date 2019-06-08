端午連假明收假，好天氣也跟著結束。中央氣象局表示，第5道梅雨鋒面下週日靠近臺灣北部，午後將轉為有局部短暫陣雨或雷雨天氣，下週三至週五鋒面滯留台灣上空，降雨明顯，專家提醒，這波鋒面結構完整，並伴隨西南風，將有劇烈降雨。

氣象局指出，週日、週一(9日、10日)鋒面逐漸南移到臺灣北部海面，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部午後亦有局部短暫雷陣雨，下週二(11日)鋒面接近，下週三至下週五(12日至14日)鋒面影響，這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，有局部大雨或豪雨發生。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書也表示，受鋒面靠近影響，週日午後開始有明顯雨勢，週三鋒面影響全台，這波鋒面結構完整，伴隨西南風，使鋒面直接滯留在台灣上空好幾天，嚴防劇烈降雨，千萬不可輕忽這波降雨威脅。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也說到，下週二至下週五，鋒面在台灣徘徊，伴隨西南氣流，「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率高，恐帶來致災性大量降水。

(中時電子報)