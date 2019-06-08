一對20多歲的女同志情侶，5月30日凌晨搭乘倫敦夜間巴士，遭遇4名屁孩騷擾，要求她們「表演接吻」供他們觀賞，這對情侶拒絕後，竟慘遭爆打血流滿面，還被搶走手機和錢包。

28歲的傑莫納特（Melania Geymonat）在臉書寫下她與女友克里斯（Chris）的遭遇，並貼出她們坐在巴士上血流滿面的照片。

傑莫納特與克里斯當時搭乘前往肯頓鎮（Camden Town）的夜班巴士，她們坐在雙層巴士上層，4名15-18歲的年輕男子，疑似發現她們是情侶，開始用攻擊性言語騷擾她們，並要求她們「表演接吻」。

傑莫納特表示，為緩和氣氛她開始講笑話，而克里斯則是裝生病，但4名屁孩仍不放過她們，甚至向她們丟擲錢幣。傑莫納特說下一瞬間她發現克里斯和3個人打在一起，她試圖解救克里斯，但她接下來記得的事情就是，發現自己鼻梁被打斷血流滿面。

英國首相梅伊（Theresa May）嚴厲譴責這起暴力事件，她表示這是一次令人作嘔的攻擊，她與這對情侶感同身受。梅伊表示，沒有人應該隱藏自己是誰以及喜歡誰，對LGBT族群的暴力是不可接受的，我們應該致力消除。這4名嫌犯已遭警方逮捕，並因涉嫌搶劫和重傷害罪遭到居留。

傑莫納特來自烏拉圭，現為瑞安航空空姐，克里斯則來自美國。她們聯袂接受英國廣播公司（BBC）訪問，傑莫納特說，之前就曾因性向遭受侮辱，但未曾遭遇過這般暴力攻擊。克里斯則表示，她不會因為這件事而害怕展現真實的自己，相反的，應該做得更多。

(中時電子報)