高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢大成功，現場擠入超過30萬韓粉，即使暴雨澆頭也不離開。但國民黨台北市議員張斯綱認為，韓國瑜在61後得面對三大難題，包括須增加支持者廣度，爭取年輕族群、爭取黨內大老支持，以及政見具體化，且要以庶民語言說出來。

據《中評社》報導，國民黨台北市議員張斯綱受訪表示，韓國瑜6月1日凱道造勢，主辦單位宣稱有40萬人參加，韓粉大會師超成功。就他觀察，在61後，原本沒有參加，或在中間觀望的人，如民意代表、地方黨部主委與副主委等，對韓的支持出現擴散力、西瓜偎大邊效應，明顯增加了挺韓的力道。

張斯綱說，61對韓國瑜而言等於是一掃之前陰霾，也更有底氣去強硬回應民進黨高雄市議員李喬如等人，就連副市長李四川都為了捍衛市政都動怒了，原本比較尊重市議員質詢的高市府團隊，都因這場61造勢的分水嶺後，為了捍衛市政更加強烈地回應。

張斯綱認為，68花蓮場，以前花蓮縣長傅崑萁的能量，要動員5萬人並不困難。不過，韓國瑜之後困難才開始。

他說，韓國瑜之後得面對三大難題，韓向來的主張比較吸引藍營固定支持者，支持度需向下延伸到20-39歲的年輕族群，去年9、10月韓的年輕選民並不會太少，當時還有直播洗頭、跟館長直播訪談等有創意的點子。但這半年來這些20-39歲的年輕選民很明顯地跑掉，韓應該嘗試回到比較幽默的韓國瑜，現在也許有得失心、心理負擔，因此少了揮灑自如的味道。

張斯綱說，第二要爭取黨內大老支持，這段時間外界在馬英九跟韓國瑜之間的關係做很多文章，包括王金平等人，爭取支持是責任與義務，不可能期待別人主動幫忙，態度要低、要軟，這些黨內大老背後都各自代表一批力量，且人數也不少。

張斯綱指出，第三部份對韓國瑜來說並不難，就是在政策主張上要具體化，且必須消化成自己的語言，讓一般民眾都能聽懂。

(中時電子報)