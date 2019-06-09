前樂生療養院院長李乃樞、前桃園醫院內科加護病房主任莊子儀，因捲入署立醫院採購弊案，遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會認為2人分別接受廠商餽贈金錢或收賄，損及醫師與醫院良好形象，有懲戒必要，但審酌2人均坦承違失，深表反省，判決李記過2次、莊撤職並停用任職1年。

李、莊2人均捲入喧騰一時的署立醫院採購弊案，這起號稱醫界最嚴重的弊案，發生於2009年到2011年間，牽連24位當時署立醫院各科別名醫、主治醫師，其中包括8位正副院長，另有10多名醫材業者涉案。

李被控於2010年擔任樂生療養院院長期間，辦理「腹部超音波探頭」採購案決標後，收受得標廠商餽贈3萬3000元；另莊擔任桃園醫院內科加護病房主任期間，於2008年及2010年分別辦理「中央生理監視器1台」、「重症生理監視器10台」請購案後，收受得標廠商20萬元賄賂。李、莊均在偵查中繳回犯罪所得，李被判無罪確定，莊則獲判緩刑5年確定。

公懲會認為，李雖獲判無罪確定，但他在辦理採購案後收受廠商餽贈，仍構成行政違失責任，莊則在公懲會審理時坦承不諱，審酌2人分別擔任院長、主任期間，辦理醫院醫療設備採購案後，接受廠商餽贈金錢或收受賄賂，損及醫師與醫院之良好形象，有懲戒必要，但2人在公懲會審理時均坦承違失，深表反省，判決李記過2次、莊撤職並停用任職1年。

(中時 )